В Центре предоставления административных услуг Харькова рассказали, что делать в случае возникновения проблем с авторизацией в электронном сервисе «Дія».

В частности, в случае отсутствия связи с банком, через который авторизировались ранее, пользователям рекомендуют попробовать другой банк или зайти в «Дія» через NFC (для этого понадобится биометрический документ – ID-карта или загранпаспорт, а также телефон с поддержкой технологии) .Также там отметили, что во время военного положения авторизация в Дії из некоторых стран недоступна. Поэтому гражданам, которым не удается зайти в сервис из-за границы, необходимо воспользоваться VPN и авторизироваться с серверов Украины.Кроме того, всем пользователям рекомендуют обновить приложение и свой онлайн-банк до последней версии, а также включить на устройства автообновления, чтобы пользоваться новейшими версиями приложений.Также в ЦНАП напомнили принцип работы электронного сервиса – «Дія» находит документы пользователей в реестрах, а затем отображает их по налоговому коду, не сохраняя персональные данные. Поэтому в случае отказа от карты налогоплательщика авторизоваться не удастся.