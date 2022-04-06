Редакторская группа сайта остается в Харькове и продолжает освещать ситуацию в городе и области.

Издание «Вечерний Харьков», несмотря на регулярные обстрелы города, продолжает из укрытий круглосуточно освещать новости региона и публиковать важную социальную информацию, оставаясь на связи с органами власти, коммунальными службами и официальными источниками информации.Однако сегодня мы как никогда нуждаемся в поддержке своих читателей, которая поможет поддерживать работу издания в это непростое для всех нас военное время.Поддержать работу редакции сайта «Вечерний Харьков» можно пожертвовав любую удобную сумму по ссылке безопасного интернет-перевода