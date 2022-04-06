Несмотря на регулярные обстрелы, коммунальные службы продолжают восстанавливать поврежденные коммуникации.

Как сообщили в мэрии со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковводоканал", за прошедшие сутки бригадами аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» было устранено девять повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок девять смотровых колодцев.Сегодня, 6 апреля, работы по ремонту и восстановлению поврежденных участков трубопроводов продолжаются во всех районах города.Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ просим более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.Эту информацию можно сообщить по телефону