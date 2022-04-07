Стало известно расписание рейсов для эвакуации из Харькова.

Как сообщили в Укрзализныце, 7 апреля из Харькова будут отправляться следующие эвакуационные и регулярные рейсы
  • 08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов*
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород
  • 14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов*
  • 17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов*
  • 19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр*
  • 20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий
  • 21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск*
  • 21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная*
  • 22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая *
Знаком (*) отмечены регулярные рейсы, билеты на которые уже в продаже.

Кроме того, с сегодняшнего дня восстанавливаетсяется пригородный рейс из Харькова в Сумы. В частности, поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00 и прибывать в Сумы в 13:27.
Обратно из Сум будет отправляться поезд №6268 в 14:00 и прибывать в Харьков в 19:09.

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