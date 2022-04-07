Стало известно расписание рейсов для эвакуации из Харькова.Как сообщили в Укрзализныце, 7 апреля из Харькова будут отправляться следующие эвакуационные и регулярные рейсы
- 08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов*
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
- 12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород
- 14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов*
- 17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов*
- 19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр*
- 20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий
- 21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск*
- 21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная*
- 22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая *
Кроме того, с сегодняшнего дня восстанавливаетсяется пригородный рейс из Харькова в Сумы. В частности, поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00 и прибывать в Сумы в 13:27.
Обратно из Сум будет отправляться поезд №6268 в 14:00 и прибывать в Харьков в 19:09.