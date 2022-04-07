Стало известно расписание рейсов для эвакуации из Харькова.

08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов*

11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород

14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов*

17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов*

19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр*

20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий

21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск*

21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная*

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая *

Как сообщили в Укрзализныце, 7 апреля из Харькова будут отправляться следующие эвакуационные и регулярные рейсыЗнаком (*) отмечены регулярные рейсы, билеты на которые уже в продаже.Кроме того, с сегодняшнего дня восстанавливаетсяется пригородный рейс из Харькова в Сумы. В частности, поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 8:00 и прибывать в Сумы в 13:27.Обратно из Сум будет отправляться поезд №6268 в 14:00 и прибывать в Харьков в 19:09.