Улицу Московскую переименовали в Харьковскую в городе Беляевка Одесской области.

Соответствующее решение было принято сегодня, 7 апреля, на внеочередной сессии Беляевского городского совета.Как сообщил городской голова Беляевки Михаил Бухтияров, за новое название проголосовали 19 из 20 депутатов.«Депутаты почти единогласно проголосовали за харьковскую. Потому что Харьков – это первый город, вступивший в бой с российской армией. И он до сих пор держится. Это пример для нашего города и других городов Украины. Пример борьбы, патриотизма и любви к своему государству», – отметил Михаил Бухтияров.