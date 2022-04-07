Аграрии Харьковщины уже посеяли почти 2,5 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

во избежание дефицита топлива на заправках и максимального сдерживания его цен отменен акциз на топливо;

отменена проверка бизнеса и введен единый добровольный налог;

на компенсацию процентов и предоставление гарантий по кредитам для аграриев для проведения посевной Кабмин выделил более 25 млрд грн;

упрощен доступ производителей сельхозсырья к топливу и пестицидам;

расширено кредитование для аграриев и внесен ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%».

Как сообщили в Харьковской областной военной администрации, этой весной аграрии намерены засеять около 60% той площади, которая была в планах до начала полномасштабного вторжения России в Украину.По данным профильного департамента, на всех территориях, где не происходят активные боевые действия, аграрии готовы сеять. Сейчас информацию о начале посевной предоставляют 5 районов Харьковской области.“На сегодняшний день в Харьковской области уже посеяли почти 2,5 гектара ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Харьковщины сделают все возможное, чтобы добиться высоких показателей урожая зерна и масличных культур. Но даже если средняя урожайность будет меньше, внутреннюю потребность мы точно сможем удовлетворить”, - отметили в ХОВА.Для поддержки аграриев во время военного положения Правительство приняло ряд решений. Среди них:Важно, что введено бронирование военнообязанных, работающих в сельском хозяйстве.