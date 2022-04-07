Аграрии Харьковщины уже посеяли почти 2,5 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщили в Харьковской областной военной администрации, этой весной аграрии  намерены засеять около 60% той площади, которая была в планах до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным профильного департамента, на всех территориях, где не происходят активные боевые действия, аграрии готовы сеять. Сейчас информацию о начале посевной предоставляют 5 районов Харьковской области.

“На сегодняшний день в Харьковской области уже посеяли почти 2,5 гектара ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Харьковщины сделают все возможное, чтобы добиться высоких показателей урожая зерна и масличных культур. Но даже если средняя урожайность будет меньше, внутреннюю потребность мы точно сможем удовлетворить”, - отметили в ХОВА.

Для поддержки аграриев во время военного положения Правительство приняло ряд решений. Среди них:
  • во избежание дефицита топлива на заправках и максимального сдерживания его цен отменен акциз на топливо;
  • отменена проверка бизнеса и введен единый добровольный налог;
  • на компенсацию процентов и предоставление гарантий по кредитам для аграриев для проведения посевной Кабмин выделил более 25 млрд грн;
  • упрощен доступ производителей сельхозсырья к топливу и пестицидам;
  • расширено кредитование для аграриев и внесен ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%».
Важно, что введено бронирование военнообязанных, работающих в сельском хозяйстве.

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