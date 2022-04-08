Граждане, переехавшие или не имеющие рядом работающего отделения «Укрпочты», все социальные выплаты могут получить в «Ощадбанке» независимо от места регистрации и проживания.

Как сообщили в Департаменте социальной политики, если раньше гражданин получал социальные выплаты и пособия через Укрпочту, сегодня нет возможности перевести их в банк, поскольку управление социальной защиты населения временно не работают.Однако, по информации Министерства социальной политики Украины, таким гражданам Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER. Для получения денежного перевода достаточно обратиться с паспортом и справкой с номером РНУКПН (картой налогоплательщика) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.Также в департаменте отметили, что граждане, не успевшие получившие свои выплаты за март из-за перевода, имеют возможность сделать это в течение двух месяцев с момента зачисления (в марте он состоялся 18 числа).В любом случае, даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, все причитающиеся суммы будут ему выплачены в последующих выплатных периодах.Гражданам, ранее получавшим выплаты через банки, следует ожидать получения средств через свой банк. Список работающих отделений «Ощадбанка» обновляется и доступен по ссылке