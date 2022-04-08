Харьковский зоопарк принял из Экопарка двух львов, трех тигров и трех ягуаров, вольеры которых пострадали в результате очередного вражеского обстрела.

Как сообщила заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк, спасенные животные уже обустраиваются и получают необходимую помощь.«Они приходят в себя от пережитого стресса, получают необходимую ветеринарную помощь и питание», - отметила она.Ранее городской зоопарк принял из Экопарка большую группу человекообразных обезьян - четырех орангутанов и десять шимпанзе.