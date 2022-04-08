В поселке Гусаровка российские военные жестоко расправились с мирными жителями.

Как сообщили в областной прокуратуре, российские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли трех местных жителей. С целью уничтожения следов своих преступлений военнослужащие РФ накрыли тела людей автомобильными шинами и подожгли.Части тел убитых нашли в подвале одного из домов после освобождения Гусаровки.Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).