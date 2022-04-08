В областной военной администрации опубликовали информацию об оперативной обстановке на Харьковщине.

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Центра города и в Дергачах. На сегодня в Харькове и районе - 15 пострадавших.

Ночью в результате обстрелов был существенно поврежден газопровод, на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия.

Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаются эвакуационные мероприятия, в частности, из Барвенкового и Лозовой.

Относительно ситуации в Харьковской области по состоянию на 8 апреля: