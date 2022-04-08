Начальник Харьковского гарнизона рассказал про жестокие убийства российскими военными мирных жителей.

Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, на территории села Гусаровка, которое ранее находилось под российской оккупацией, правоохранители находят тела жестоко убитых мирных жителей.По словам Мельника, предварительно жертвы найдены на месте штаба российских войск.«Сегодня, если будет безопасно, будет проведен углубленный осмотр места происшествия вместе с привлечением экспертов. Военные преступники обязательно понесут наказание за свои деяния», - написал Сергей Мельник на своей странице в Facebook.