Сотрудники "Харьковоблэнерго" на служебном автомобиле взорвались на мине, два человека получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, происшествие произошло 8 апреля на окраине Дергачей. Бригада энергетиков направлялась на устранение аварийного повреждения электросети.По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва два человека получили ранения, их доставили в больницу. От автомобиля осталась куча железа.На предприятии сообщают, что с начала войны специалисты «Харьковоблэнерго» ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы. Несмотря на риск для жизни, энергетики держат электрические сети в рабочем состоянии, от которых питаются больницы, объекты критической инфраструктуры и жилые районы.