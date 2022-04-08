В Харькове посадят саженцы, которые прислала горожанам жителница поселка Бурштын.Как сообщили в Харьковском городском совете, сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» получили посылку с саженцами от жительницы города Бурштын Надежды, которая переслала из Ивано-Франковской области саженцы фруктовых деревьев и гибискусы.
«Харьков получает гуманитарную помощь из всех городов Украины, но такого доброго поступка мы даже не ожидали», - отметили на предприятии.
В «Харьковзеленстрой» сообщили, что в ближайшее время будет определено место, где посадят молодые деревья. Скорее всего они будут расти в центре Харькова и станут символом единения граждан.
«От Запада к Востоку, от Юга до Севера, потому что мы все едины. Мы – украинцы!» - отметили в СКП.
Власти отметили, что об инициативе пенсионерки рассказал харьковский активист Андрей Ильгов на своей странице в Facebook. По словам Ильгова, женщина услышала призыв харьковского мэра помочь в озеленении города и решила выслать саженцы.
«Эти деревья пропитаны чувствами, наших любимых Украинок. Надежда ее зовут. Прикиньте, и имя символическое, и вообще ситуация офигеть. Обнял я Надежду от всех Харьковчан.
Мы Победим, и будет наш город цвести всеми красками. И будет у нас аллея Надежды, Веры и Любви», - написал активист.