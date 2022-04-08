Мы Победим, и будет наш город цвести всеми красками. И будет у нас аллея Надежды, Веры и Любви», - написал активист.





«Эти деревья пропитаны чувствами, наших любимых Украинок. Надежда ее зовут. Прикиньте, и имя символическое, и вообще ситуация офигеть. Обнял я Надежду от всех Харьковчан.