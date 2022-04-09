Харьковские спасатели опубликовали оперстивную информацию о чрезвычайных происшествиях за сутки.

на ликвидацию пожаров 34, включая 19 пожаров вызванных обстрелами,

пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и поджогом - 14,

пожаров, которые произошли по причинам, не связанным обстрелами - 11.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки спасатели совершили 45 оперативных выездов. Среди них:Кроме того, 2 раза подразделения ГСЧС выезжали для проведения работ по разборке завалов, 1 — для эвакуации жильцов дома, в который попал снаряд (эвакуированы 11 человек).Пожары, вызванные вражескими обстрелами, зафиксированы в Киевском (5), Холодногорском (3), Шевченковском (1), Немышлянском (1) и Индустриальном (1) районах города Харькова, а также Чугуевском (3) и Харьковском (5) районах области. Горели жилые многоэтажки, частные дома, торговые объекты и экосистемы.Один из самых крупных таких пожаров произошел в жилом двухэтажном доме Холодногорского района. Пожарные эвакуировали 16 человек. Еще 6 удалось эвакуировать из соседнего жилого дома. На месте работали 4 отделения спасателей.Пиротехнические подразделения в течение суток совершили 43 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.