128 единиц спецтехники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ежедневно выезжает на улицы Харькова, чтобы убрать и вывезти мусор.

Как сообщили в городском совете, несмотря на обстрелы коммунальные службы ежедневно вывозят более 6,8 тысячи кубометров бытовых отходов с придомовых территорий многоквартирных домов. Кроме того, 13 единиц мусоровозов убирают более 1,3 тысячи кубометров мусора с территории частного сектора.На вывоз крупногабаритных отходов выезжают около 25 единиц спецтехники, которые вывозят 931 кубометр ТБО.Крупногабаритные отходы с земли грузовыми звеньями вывозят 24 единицы техники, среди которых самосвалы, погрузчики и грейферы. Ежедневный объем габаритного мусора составляет около 440 кубометров.«Каждый день объемы вывоза твердо-бытовых и крупногабаратных отходов стремительно повышаются. Коммунальное предприятие «Комплекс по вывозу бытовых отходов», как всегда, обеспечивает жизнедеятельность и чистоту в городе», - отметили в КП.