Несмотря на регулярные обстрелы, харьковские коммунальные службы продолжают ремонтировать трубопроводы города.

Как сообщили городские власти, за минувшие сутки сотрудники харьковских коммунальных служб ликвидировали пять повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок шесть смотровых колодцев.Сегодня, 9 апреля, бригады восстанавливают поврежденные трубопроводы в шести районах города.«Работники управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем оперативно восстанавливают в домах водоснабжения, ликвидируют аварийные ситуации, возникающие во время вражеских обстрелов, подключают к водоснабжению дома харьковчан, вернувшихся домой, и поддерживают в надлежащем техническом состоянии укрытия.Кроме того, ежедневно более 10 аварийных бригад Комплекса «Харьковводоотвод» выполняют более 50 заявок на профилактическую чистку внешних водоотводных сетей. Кроме того, участвуют в восстановлении поврежденных трубопроводов», - сообщают власти.Информацию принимают круглосуточно по телефону: