Правоохранители сообщили о подозрении жителю Харьковской области, который подпалил чужую машину.

Правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему ранее судимому жителю Нововодолажского района Харьковской области по факту умышленного повреждения имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).Следователи установили, что 7 апреля в поселке Новая Мерефа мужчина, имея конфликт с семьей своих знакомых, проник на территорию их домовладения и бросил коктейль молотова в их автомобиль.На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.