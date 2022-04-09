Начальник Харьковского гарнизона сообщил о том, что Ольховка освобождена от оккупации.

Как сообщает Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, украинские военные успешно освободили Ольховку от вооруженных сил противника.«Ситуация на указанном направлении управляется и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области. В ходе работы была предоставлена необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивид гигиены», - сообщил Мельник на своей странице в соцсетях