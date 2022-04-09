СБУ задержала за распространение кремлевской пропаганды политехнолога Дмитрия Марунича

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве так называемого эксперта по энергетическим вопросам и политтехнолога Дмитрия Марунича. По версии следствия он сотрудничал с российским информагентством «Россия сегодня» и работал над распространением кремлевской пропаганды за гонорары.Отметим, что задержанный Дмитрий Марунич принимал активное участие во время последних выборов мэра Харькова на стороне одного из кандидатов. Основное направление его деятельности был чёрный пиар против других политиков в регионе.По мнению редакции Вечерний Харьков, его участие в Харьковской избирательной кампании, а также источники финансирования его деятельности должны быть тщательно расследованы СБУ.