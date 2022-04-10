Оперативная информация от Службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки за минувшие сутки спасатели совершили 17 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.Пожары произошли почти во всех районах Харькова, а именно - в Киевском (4 пожара), Московском (2), Немышлянском (1), Слободском (1), Холодногорском (1), Новобаварском (1) и Шевченковском (2) районах города, а также в Изюмском (2), Чугуевском (1) и Харьковском (1 пожар) районах области.В частности, в результате очередного ракетного обстрела по одному из жилых массивов Харькова серьезно пострадал жилой пятиэтажный дом. К месту происшествия были направлены четыре отделения спасательной службы на автоцистернах и автолестницах в составе 20 спасателей. Из квартир одного из подъездов были спасены 7 человек и эвакуированы 8. Информация о погибших уточняется.Кроме того, пять раз спасатели выезжали на тушение пожаров в частном секторе, пять раз – на помощь населению и ликвидацию последствий ДТП, девять – на тушение пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем, а также трижды – на разборку завалов разрушенных построек в Индустриальном и Шевченковском районах Харькова.За прошедшие сутки пиротехники совершили 50 выездов для разминирования вражеских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.