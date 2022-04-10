Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове.

№120, просп. Юбилейный, 49А;

№22, площадь Свободы, 5;

№33, ул. Шевченко, 224;

№38, ул. Ахиезеров, 16/50;

№170, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 41;

№118, просп. Юбилейный, 57/106;

№176, улица Краснодарская, 181Б;

№171, улица Амосова, 5

№119, просп. Победы, 70;

№137, ул. Ахсарова, 21;

№10, ул. Пушкинская, 96;

№34, ул. Рождественская, 14;

№78, ул. Шевченко, 24А;

№11, просп. Гагарина, 41/2;

№99, просп. Гагарина, 176;

№90, просп. Гагарина, 199;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проезд Стадионный, 13;

№102, ул. Краснодарская, 181Б;

№100, просп. Архитектора Алешина, 5;

№117, просп. Индустриальный, 24/31;

№113, ул. Луи Пастера, 318;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№121, ул. Ньютона, 98.

Областные власти опубликовали обновленный список адресов пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове. Так, 10 апреля помощь можно получить: