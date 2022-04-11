Оперативная информация от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области по состоянию на 11 апреля.

Согласно официальной информации, за минувшие сутки спасатели 61 раз выезжали на тушение пожаров, 28 из которых произошли в результате обстрелов. На месте происшествий пожарные обнаружили тела шести человек, погибших от обстрелов в Холодногорском, Московском и Индустриальном районах Харькова, а также в городе Песочин. Еще двое получили ранения.Пожары возникали в Киевском, Московском, Индустриальном, Основянском, Холодногорском, Новобаварском и Немышлянском районах города, а также в Изюмском, Чугуевском, Богодуховском и Харьковском районах области.Также сообщается, что пиротехники 54 раза привлекались к разминированию боеприпасов и других взрывоопасных предметов.