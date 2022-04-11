В Харькове 12 апреля возобновили работу светофоры, установленные на главных улицах города.Как сообщили в Харьковском городском совете, завтра, 12 апреля, с 10:00 до 19:00 будут работать светофоры, установленные на перекрестках:
- пр. Гагарина/ул. Гольдберговская;
- пр. Гагарина/ул. Одесская;
- ул. Клочковская/Бурсацкий спуск;
- ул. Клочковская/спуск Клочковский;
- пр. Науки (возле памятника казаку Харько);
- ул. Академика Павлова/Салтовское шоссе.
Со среды эти светофоры будут работать с 8:00 до 19:00.
Также сообщается, что на этой неделе будут запущены еще несколько светофорных объектов - на перекрестках:
- Салтовское шоссе/пр. Льва Ландау;
- Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей;
- пр. Юбилейный/пр. Льва Ландау;
- пр. Юбилейный/ул. Гвардейцев Широнинцев;
- пр. Юбилейный/пр. Тракторостроителей.