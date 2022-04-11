В Харькове 12 апреля возобновили работу светофоры, установленные на главных улицах города.

пр. Гагарина/ул. Гольдберговская;

пр. Гагарина/ул. Одесская;

ул. Клочковская/Бурсацкий спуск;

ул. Клочковская/спуск Клочковский;

пр. Науки (возле памятника казаку Харько);

ул. Академика Павлова/Салтовское шоссе.

Со среды эти светофоры будут работать с 8:00 до 19:00.





Салтовское шоссе/пр. Льва Ландау;

Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей;

пр. Юбилейный/пр. Льва Ландау;

пр. Юбилейный/ул. Гвардейцев Широнинцев;

пр. Юбилейный/пр. Тракторостроителей. Напомним, с начала войны все светофоры в городе были переведены в мигающий режим. Также сообщается, что на этой неделе будут запущены еще несколько светофорных объектов - на перекрестках:Напомним, с начала войны все светофоры в городе были переведены в мигающий режим.

Как сообщили в Харьковском городском совете, завтра, 12 апреля, с 10:00 до 19:00 будут работать светофоры, установленные на перекрестках: