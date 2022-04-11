В Харькове 12 апреля возобновили работу светофоры, установленные на главных улицах города.

Как сообщили в Харьковском городском совете, завтра, 12 апреля, с 10:00 до 19:00 будут работать светофоры, установленные на перекрестках:
  • пр. Гагарина/ул. Гольдберговская;
  • пр. Гагарина/ул. Одесская;
  • ул. Клочковская/Бурсацкий спуск;
  • ул. Клочковская/спуск Клочковский;
  • пр. Науки (возле памятника казаку Харько);
  • ул. Академика Павлова/Салтовское шоссе. 
Со среды эти светофоры будут работать с 8:00 до 19:00. 
Также сообщается, что на этой неделе будут запущены еще несколько светофорных объектов - на перекрестках:
  • Салтовское шоссе/пр. Льва Ландау;
  • Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей;
  • пр. Юбилейный/пр. Льва Ландау;
  • пр. Юбилейный/ул. Гвардейцев Широнинцев;
  • пр. Юбилейный/пр. Тракторостроителей. 
Напомним, с начала войны все светофоры в городе были переведены в мигающий режим.

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