12 апреля Укрзализныця назначила ряд бесплатных и регулярных рейсов.

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

11:00 741 Харьков-Пас – Львов

11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород*

12:06 46/46 Лозовая – Ужгород*

13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс*

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск*

16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий*

21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная

22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Как сообщили в Укрзализныце, 12 апреля из Харькова будут отправляться следующие регулярные и эвакуационные железнодорожные рейсы:Знаком * отмечены бесплатные рейсы.