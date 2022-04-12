12 апреля Укрзализныця назначила ряд бесплатных и регулярных рейсов.Как сообщили в Укрзализныце, 12 апреля из Харькова будут отправляться следующие регулярные и эвакуационные железнодорожные рейсы:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 11:00 741 Харьков-Пас – Львов
- 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород*
- 12:06 46/46 Лозовая – Ужгород*
- 13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс*
- 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск*
- 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий*
- 21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
- 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая