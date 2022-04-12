12 апреля Укрзализныця назначила ряд бесплатных и регулярных рейсов.

Как сообщили в Укрзализныце, 12 апреля из Харькова будут отправляться следующие регулярные и эвакуационные железнодорожные рейсы:
  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 10:05 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 11:00 741 Харьков-Пас – Львов
  • 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород*
  • 12:06 46/46 Лозовая – Ужгород*
  • 13:05 723 Харьков-Пасс – Киев-Пасс*
  • 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск*
  • 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:26 138/137 Лозовая – Хмельницкий*
  • 21:43 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная
  • 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая
Знаком * отмечены бесплатные рейсы.

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