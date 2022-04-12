Спасатели опубликовали оперативную информацию по Харьковской области на 12 апреля.Согласно официальной информации областной Службы по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели 70 раз выезжали на вызовы, 34 из которых связаны с тушением пожаров, возникших в результате обстрелов.
В частности, 10 пожаров произошли в Немышлянском районе, 9 – в Московском, 6 – в Холодногорском, 2 – в Киевском, 1 – в Основянском районах Харькова. Также пожары в результате обстрелов тушили в Изюмском, Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах области;
По данным спасателей, один из самых масштабных пожаров произошел в Московском районе, где в 16-этажном доме горели три квартиры. Площадь пожара составила 100 кв. Также в Холодногорском районе огонь охватил двухэтажное здание на площади 600 кв.м.
За сутки спасатели во время тушения пожаров и разбора завалов обнаружили тела 11 погибших, получивших смертельные травмы в результате обстрелов, среди них ребенок. Девять человек пострадали. На пожарах бойцы ГСЧС спасли шесть человек.
Пиротехники в течение суток совершили 51 выезд для разминирования боеприпасов, 98 взрывоопасных предметов уничтожили.