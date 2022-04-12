Спасатели опубликовали оперативную информацию по Харьковской области на 12 апреля.

Согласно официальной информации областной Службы по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели 70 раз выезжали на вызовы, 34 из которых связаны с тушением пожаров, возникших в результате обстрелов.В частности, 10 пожаров произошли в Немышлянском районе, 9 – в Московском, 6 – в Холодногорском, 2 – в Киевском, 1 – в Основянском районах Харькова. Также пожары в результате обстрелов тушили в Изюмском, Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах области;По данным спасателей, один из самых масштабных пожаров произошел в Московском районе, где в 16-этажном доме горели три квартиры. Площадь пожара составила 100 кв. Также в Холодногорском районе огонь охватил двухэтажное здание на площади 600 кв.м.За сутки спасатели во время тушения пожаров и разбора завалов обнаружили тела 11 погибших, получивших смертельные травмы в результате обстрелов, среди них ребенок. Девять человек пострадали. На пожарах бойцы ГСЧС спасли шесть человек.Пиротехники в течение суток совершили 51 выезд для разминирования боеприпасов, 98 взрывоопасных предметов уничтожили.