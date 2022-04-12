Харьковские предприниматели могут воспользоваться линией для получения консультаций и помощи.

правительственных инициативах;

возобновлении работы предприятий;

помощи с релокацией бизнеса;

взаимодействии с контролирующими органами;

налаживании производственных цепей, кооперации и т.д.

Как сообщили областные власти, при поддержке Регионального совета предпринимателей в областной военной администрации запустили каналы обратной связи для предпринимателей Харьковщины. По номеруможно получить информацию о: