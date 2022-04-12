Харьковские предприниматели могут воспользоваться линией для получения консультаций и помощи.

Как сообщили областные власти, при поддержке Регионального совета предпринимателей в областной военной администрации запустили каналы обратной связи для предпринимателей Харьковщины. По номеру +38(067)5780000 можно получить информацию о:
  • правительственных инициативах;
  • возобновлении работы предприятий;
  • помощи с релокацией бизнеса;
  • взаимодействии с контролирующими органами;
  • налаживании производственных цепей, кооперации и т.д.

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