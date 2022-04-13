Вечерний Харьков публикует список поездов, проходящих через Харьков 13 апреля.
- 08:30 753 Харьков - Львов.
- 10:05 264/263 Харьков - Киев.
- 11:00 209/210 Харьков -Ивано-Франковск (бесплатный).
- 11:00 741 Харьков - Львов.
- 12:06 46/45 Лозовая - Ужгород (бесплатный).
- 13:05 723 Харьков - Киев.
- 14:58 17/18 Полтава - станция им. Т.Шевченко.
- 19:27 795/796 Харьков - Днепр.
- 21:08 2/1 Харьков - Ивано-Франковск.
- 21:26 138/137 Лозовая - Хмельницкий (бесплатный).
- 21:43 8/7 Харьков - Одесса.
- 22:40 45/46 Ужгород - Лозовая.