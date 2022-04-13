В Харькове в результате обстрела города произошел пожар.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, накануне днем, 12 апреля, на номер "101" поступило сообщение о пожаре. По информации спасателей, в результате обстрела двухэтажное административное здание частично разрушилось. Кроме того, горели конструктивные элементы на общей площади около 600 квадратных метров.К месту пожара были направлены 6 пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи и около 30 человек личного состава ГСЧС.От взрыва также частично пострадало соседнее здание, из которого спасен человек. Пожар удалось локализовать в 17:10 и полностью ликвидировать в 19:15.