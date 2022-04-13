Городские власти опубликовали адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове.

Гуманитарную помощь можно получить в следующих почтовых отделениях Харькова:

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00
  • №120, просп. Юбилейный, 49А;
  • №22, площадь Свободы, 5;
  • №33, ул. Шевченко, 224;
  • №38, ул. Ахиезеров, 16/50;
  • №170, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 41;
  • №118, просп. Юбилейный, 57/106;
  • №171, улица Амосова, 5
«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00
  • №119, просп. Победы, 70;
  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №10, ул. Пушкинская, 96;
  • №34, ул. Рождественская, 14;
  • №78, ул. Шевченко, 24А;
  • №11, просп. Гагарина, 41/2;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №90, просп. Гагарина, 199;
  • №44, просп. Льва Ландау, 46;
  • №138, проезд Стадионный, 13;
  • №102, ул. Краснодарская, 181Б;
  • №100, просп. Архитектора Алешина, 5;
  • №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  • №113, ул. Луи Пастера, 318;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  • №121, ул. Ньютона, 98.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В харьковскую больницу передали медикаменты и медицинские товары из Норвегии

События