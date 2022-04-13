Городские власти опубликовали адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове.Гуманитарную помощь можно получить в следующих почтовых отделениях Харькова:
«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00
- №120, просп. Юбилейный, 49А;
- №22, площадь Свободы, 5;
- №33, ул. Шевченко, 224;
- №38, ул. Ахиезеров, 16/50;
- №170, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 41;
- №118, просп. Юбилейный, 57/106;
- №171, улица Амосова, 5
Время работы: 8:00-13:00
- №119, просп. Победы, 70;
- №137, ул. Ахсарова, 21;
- №10, ул. Пушкинская, 96;
- №34, ул. Рождественская, 14;
- №78, ул. Шевченко, 24А;
- №11, просп. Гагарина, 41/2;
- №99, просп. Гагарина, 176;
- №90, просп. Гагарина, 199;
- №44, просп. Льва Ландау, 46;
- №138, проезд Стадионный, 13;
- №102, ул. Краснодарская, 181Б;
- №100, просп. Архитектора Алешина, 5;
- №117, просп. Индустриальный, 24/31;
- №113, ул. Луи Пастера, 318;
- №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
- №121, ул. Ньютона, 98.