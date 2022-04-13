Благотворительная организация из Норвегии передала гуманитарную помощь в харьковскую больницу.

Как сообщили в Молодежном совете при Харьковском городском голове, помощь оказала организация «Stand with Ukraine in Norway» и благотворительный фонд «Непокоренная Украина». Кроме того, американская организация «Hope4Ukraine» направила продовольственные товары.«В состав общей помощи вошли продовольственные товары, лекарства, бинты, хирургические пластыри, шприцы, специальные повязки на рану и другие товары медицинского назначения. Надеемся, с такой поддержкой в больнице смогут поправляться быстрее», - отметили в Молодежном совете.