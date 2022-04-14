В городе начинают восстановление храма Святых Жен-Мироносиц.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов 13 апреля, в Харькове восстанавливают храм Святых Жен-Мироносиц, который ранее пострадал в результате вражеских обстрелов.«Хотя снаружи храм выглядит почти не пострадавшим, внутри имеются значительные разрушения. С завтрашнего дня мы начнем там восстановительные работы», - сообщил мэр.Также он отметил, что как только позволит обстановка, в городе планируют провести общегородскую уборку и по возможности запустить фонтаны.