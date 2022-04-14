Работники СКП «Харьковзеленстрой» высадили около 50 саженцев гибискуса на площади Свободы.

Как сообщили в Харьковском городском совете, растения, полученные в подарок от Надежды Купренич, жительницы города Бурштын (Ивано-Франковская область), высадили возле сухого фонтана – любимого места отдыха всех харьковчан.«Надежда Ярославовна хотела поддержать жителей города и подарить частичку радости. Так, в Харькове появился символ единства украинцев. Эти растения будут напоминать всем, что украинцы несокрушимы и дружны!» – отметили на предприятии.Напомним, посылка с саженцами фруктовых деревьев и гибискусами поступила в Харьков 8 апреля. В знак благодарности СКП «Харьковзеленстрой» планирует отправить Надежде Крупенич саженцы цветов.