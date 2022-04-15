КП «Харьковские тепловые сети» 15 апреля начали выключать отопление в связи с окончанием отопительного сезона.

Как сообщили на предприятии, одновременно с этим продолжаются комплексные перекладки магистралей и поврежденных обстрелами сетей.«На сегодняшний день из-за существенных повреждений до конца отопительного сезона без горячего водоснабжения остается 621 дом. После прекращения подачи тепла у работников ХТС будет больше возможностей для проведения масштабных ремонтных работ», - отметили на предприятии.