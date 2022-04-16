В Укрзализныце опубликовали расписание рейсов, доступных для выезда из Харькова.

16 апреля из Харькова доступны следующие железнодорожные рейсы:
  • 08:30 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)
  • 10:05 Харьков-Пасс - Киев-Пасс (билеты в продаже)
  • 11:30 Харьков-Пасс - Ужгород (бесплатно)
  • 12:06 Лозовая - Ужгород (бесплатно)
  • 14:58 Харьков-Пасс - Ивано-Франковск (билеты в продаже)
  • 16:13 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)
  • 19:27 Харьков-Пасс - Днепр (билеты в продаже)
  • 20:15 Харьков-Пасс - Трускавец (билеты в продаже)
  • 21:26 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)
  • 21:43 Харьков-Пасс - Одесса-Главная (билеты в продаже)

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