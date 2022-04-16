В Укрзализныце опубликовали расписание рейсов, доступных для выезда из Харькова.

08:30 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)

10:05 Харьков-Пасс - Киев-Пасс (билеты в продаже)

11:30 Харьков-Пасс - Ужгород (бесплатно)

12:06 Лозовая - Ужгород (бесплатно)

14:58 Харьков-Пасс - Ивано-Франковск (билеты в продаже)

16:13 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)

19:27 Харьков-Пасс - Днепр (билеты в продаже)

20:15 Харьков-Пасс - Трускавец (билеты в продаже)

21:26 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)

21:43 Харьков-Пасс - Одесса-Главная (билеты в продаже)

16 апреля из Харькова доступны следующие железнодорожные рейсы: