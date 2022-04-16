Общегородской субботник, который должен был состояться в Харькове 16 апреля отменен.

Об этом 15 апреля сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.«Мы планировали на завтра общегородской субботник. Но, в связи с обстрелами, которые участились в городе Харькове, я принял решение перенести его. Мы обязательно выйдем с вами и проведем субботник, как только позволит военная обстановка», - отметил городской голова.В городском совете напомнили, что присоединиться к инициативе могут все желающие. В планах остаются санитарная уборка города, обкапывание деревьев, посев травы, уборка детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак и бесхозных территорий. О дате проведения субботника будет сообщено позже.