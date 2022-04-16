Оперативная информация от спасателей на 16 апреля.

на ликвидацию пожаров – 34;

пожары в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и поджогом – 5;

пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами – 2;

разборку завалов – 1;

на помощь населению и ликвидацию последствий ДТП – 2.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели совершили 37 оперативных выездов, из которых:В частности, в пресс-службе ГСЧС рассказали, что в течение суток совершили 27 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Возгорания произошли в Слободском (2), Шевченковском (3), Основянском (1), Немышлянском (1), Московском (3), Киевском (2) и Индустриальном (10) районах города Харькова, а также Изюмском (1) и Харьковском (4) районах области.Самый большой пожар возник в складском здании Харьковского района области, где огонь распространился на 2500 квадратных метра Площадь пожара составила около 2500 кв. Также в частном секторе Шевченковского района горели сразу три частных жилых дома, дворовые застройки и гаражи. Пожар удалось быстро ликвидировать с помощью 8 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.Кроме того, около 16:00 был нанесен вражеский обстрел по жилому массиву Индустриального района Харькова. Возникло сразу 8 пожаров, как в жилом секторе, так и в торговых объектах. Для ликвидации этих пожаров было задействовано 10 единиц техники и 40 человек личного состава.Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 72 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.