Граждане могут зарегистрировать брак в любом органе государственной регистрации актов гражданского состояния на территории, где не ведутся боевые действия.

Как сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на информацию городских ЦНАП, в условиях военного времени могут заключить брак в день подачи заявления. Кроме того, военные, полицейские и другие служащие имеют возможность зарегистрировать брак дистанционно, в частности, через «Zoom». Для этого им необходимо обратиться к своему командиру и подать соответствующее заявление.Отметим, что в Украине с начала введения военного положения заключили брак уже почти 22 тыс. пар, что больше обычного.