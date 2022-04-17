Российские войска пытаются частично блокировать Харьков, однако испытывают серьезные проблемы со снабжением.

Как сообщили в Генеральном штабе, на слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы его жилых районов.На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насилие над гражданскими. Эти действия поощряются их военным командованием.Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Армия РФ, находящаяся на украинской территории, имеет значительные проблемы с обеспечением. В то же время враг сумел накопить значительные запасы боеприпасов.Согласно официальной информации, в подразделениях противника, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание.