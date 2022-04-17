Услуга горячего водоснабжения доступна в 3 364 домах.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», по состоянию на субботу, 16 апреля, из-за дефектов на сетях горячей воды не было в 59 домах, но к концу дня в 47 она должна была появиться. Остальные дома получат услугу в ближайшее время.На предприятии отметили, что перечень домов, отключенных от услуги, сократился, и это обусловлено ускорением ремонтных работ на системах горячего водоснабжения после завершения отопительного сезона.«Теперь на источниках теплоснабжения проще восстанавливать и реконструировать систему. Первоочередная задача рабочих предприятия – дать как можно большей части харьковчан горячую воду», - подчеркнули в КП «ХТС».