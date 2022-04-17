Харьковские спасатели за сутки совершили 11 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Такую оперативную информацию по состоянию на 7:00 сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.Пожары произошли в Основянском (1), Московском (2) и Индустриальном (5) районах города Харькова, а также Изюмском (1) и Харьковском (2) районах области. В частности, горели частные дома, гаражи и автомобили, а также производственные и офисные здания, станции техобслуживания, автотранспортное предприятие.Самый большой пожар возник на территории одного из предприятий Индустриального района. Горели деревянные поддоны и пластиковая тара на площади около 6 тыс. кв. м. Пожар ликвидировали 12 отделений ГСЧС, которые спасли значительную часть продукции предприятия, а также предотвратили распространение пламени на объекты, которые расположены рядом.Также пожар произошел в административно-офисном здании Основянского района. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м, горели здание и 9 автомобилей. По предварительным данным, погибли два человека, пострадали еще 18 человек. На месте пожара работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава ГСЧС.Кроме того, за сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили около 50 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.Отметим, что всего за сутки спасатели совершили 31 оперативный выезд, 7 из которых - на разбор завалов, 3 - на помощь населению, а 21 - на ликвидацию пожаров (11 - вызванных обстрелами, 3 - из-за неосторожного обращения с огнем и поджогом в экосистемах, 7 - по причинам, не связанным с обстрелами, в частном секторе и на других объектах).