Злоумышленником оказался 44-летний житель поселка Большая Бабка Чугуевского района. Во время ссоры он нанес ножевые ранения своему знакомому.

Как сообщили правоохранители, 16 апреля в Чугуевское управление полиции поступила информация о том, что в поселке возле лесополосы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Личность погибшего установлена. Им оказался 42-летний местный житель.В течение суток полицейские установили, что к совершению преступления причастен 44-летний мужчина. Он объяснил, что накануне вечером распивал алкогольные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, в результате которой он схватил кухонный нож и нанес знакомому несколько ударов.Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.