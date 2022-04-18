Укрзалізниця опубликовала расписание поездов из Харькова.18 апреля из Харькова будут отправляться следующие рейсы:
- 08:30 753 Харьков - Львов (билеты в продаже)
- 12:06 46/45 Лозовая - Ужгород (бесплатный рейс)
- 14:58 15/16 Харьков - Ивано-Франковск (билеты в продаже)
- 16:13 111/112 Харьков - Львов (билеты в продаже)
- 19:27 795/796 Харьков - Днепр (билеты в продаже)
- 20:15 21/22 Харьков - Трускавец (билеты в продаже)
- 21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий (бесплатный рейс)
- 21:43 8/7 Харьков - Одесса (билеты в продаже)
- 22:40 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)