Харьковчан эвакуируют из самых опасных районов города, которые находятся под постоянными обстрелами российских войск.

«Мы вывозим людей в места, которые являются менее опасными, ведь совсем безопасных районов в Харькове сейчас не осталось. Мы предоставляем места для проживания, горячее питание, душ, медицинскую помощь. Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, - выезжайте! Наши волонтеры помогут вам это сделать!» - отметил Игорь Терехов.

Мэр обратился к харьковчанам с просьбой не рисковать своей жизнью и выезжать из районов, которые подвергаются круглосуточным обстрелам.