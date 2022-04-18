Оперативная информация от Службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожары произошли в Основянском (2), Киевском (13), Шевченковском (5), Московском (9) и Немышлянском (1) районах города Харькова , а также Богодуховском (1), Чугуевском (1), Изюмском (2) и Харьковском (3) районах области.В частности, 17 апреля в результате обстрелов центральной части города произошло попадание снарядов вражеской реактивной артиллерии в жилые многоэтажные дома по 18 адресам. Одной из целью стал пятиэтажный жилой дом, где горели квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах. Кроме того спасатели ликвидировали пожар в одном из учебных заведений Киевского района.Также в 15:57 произошел пожар в здании, где расположены офисные и торговые помещения, а чугуевские спасатели ликвидировали пожар на складе.Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили около 40 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.