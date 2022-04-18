Полицейские разоблачили группу лиц, подозреваемых в совершении ряда квартирных краж в Харькове в условиях военного положения.

Как сообщили в областном главке полиции, 17 апреля во время проверки оперативной информации сотрудники управления уголовного розыска разоблачили 41 и 50-летних харьковчан, которые неоднократно совершали кражи из квартир многоэтажного дома по улице Квитки-Основьяненко.Вещественные доказательства изъяты.По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье за кражу. Также решается вопрос об избрании меры в отношении правонарушителей. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до восьми лет лишения свободы.В настоящее время устанавливаются круг потерпевших и сумма материального ущерба, нанесенного злоумышленниками.