В Укрзализныце опубликовали расписание поездов через Харьков, в том числе доступных для эвакуации.

08:30 - 753 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)

11:30 — 209/210 Харьков-Пас – Ивано-Франковск (бесплатно)

13:55 - 46/45 Лозовая - Ужгород (бесплатно)

14:58 - 17/18 Полтава Юг - Им. Т.Шевченко (билеты в продаже)

18:53 - 2/1 Харьков-Пас - Ивано-Франковск (билеты в продаже)

19:27 — 795/796 Харьков-Пас – Днепр (билеты в продаже)

21:26 — 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий (бесплатно)

21:43 — 8/7 Харьков-Пасс – Одесса-Главная (билеты в продаже)

22:40 - 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)

Расписание пассажирских поездов на 19 апреля: