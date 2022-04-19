Российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова.

Как сообщили в областной администрации, в результате вражеских обстрелов пострадали Киевский и Индустриальный районы Харькова, а также Дергачевский и Чугуевский районы области. По данным властей, противник использует реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.На данный момент известно о 16 раненых, еще 3 человека погибли.Сообщается, что интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась, поэтому власти просят жителей максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Также людей просят не создавать очереди и не собираться большими группами людей.