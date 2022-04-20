53-летний мужчина подозревается в избиении до смерти своей сожительницы.Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, 18 апреля в Красноградский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Песчанка в частном домовладении обнаружено тело 42-летней местной жительницы с многочисленными травмами.
В ходе следственных действий полицейские установили, что к совершению преступления причастен 53-летний мужчина. Во время застолья между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина, который уже имел судимость за убийство, до смерти избил свою сожительницу.
По факту трагедии следователи открыли уголовное производство по стетье за умышленное убийство. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Злоумышленник задержан. 19 апреля ему сообщили о подозрении в совершении преступления.