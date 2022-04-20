53-летний мужчина подозревается в избиении до смерти своей сожительницы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, 18 апреля в Красноградский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Песчанка в частном домовладении обнаружено тело 42-летней местной жительницы с многочисленными травмами.В ходе следственных действий полицейские установили, что к совершению преступления причастен 53-летний мужчина. Во время застолья между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина, который уже имел судимость за убийство, до смерти избил свою сожительницу.По факту трагедии следователи открыли уголовное производство по стетье за умышленное убийство. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.Злоумышленник задержан. 19 апреля ему сообщили о подозрении в совершении преступления.