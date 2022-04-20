Оперативную информацию о ситуации с обстрелами Харьковщины опубликовали в пресс-службе ГСЧС.Согласно официальной информации, за минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда, из которых:
- на ликвидацию пожаров - 16, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 11;
- пожаров не связанных обстрелами – 5;
- разборка завалов – 4;
- на помощь населению – 10;
- другие вызовы – 4.
Среди крупнейших по площадям пожаров — возгорание гаражного кооператива в Московском районе, где горели 10 гаражей на площади около 300 кв.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены более 36 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.