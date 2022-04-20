Оперативную информацию о ситуации с обстрелами Харьковщины опубликовали в пресс-службе ГСЧС.

на ликвидацию пожаров - 16, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 11;

пожаров не связанных обстрелами – 5;

разборка завалов – 4;

на помощь населению – 10;

другие вызовы – 4.

Согласно официальной информации, за минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда, из которых:Сообщается, что из-за обстрелов горели частные дома, хозяйственные постройки, более 30 гаражей, квартира в многоэтажке и административное здание в Киевском (6 пожаров), Московском (4) и Харьковском (1) районах.Среди крупнейших по площадям пожаров — возгорание гаражного кооператива в Московском районе, где горели 10 гаражей на площади около 300 кв.Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены более 36 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.