Оперативную информацию о ситуации с обстрелами Харьковщины опубликовали в пресс-службе ГСЧС.

Согласно официальной информации, за минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда, из которых:
  • на ликвидацию пожаров - 16, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 11;
  • пожаров не связанных обстрелами – 5;
  • разборка завалов – 4;
  • на помощь населению – 10;
  • другие вызовы – 4.
Сообщается, что из-за обстрелов горели частные дома, хозяйственные постройки, более 30 гаражей, квартира в многоэтажке и административное здание в Киевском (6 пожаров), Московском (4) и Харьковском (1) районах.

Среди крупнейших по площадям пожаров — возгорание гаражного кооператива в Московском районе, где горели 10 гаражей на площади около 300 кв.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены более 36 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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