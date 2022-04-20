Несмотря на обстрелы, харьковские коммунальщики работают над восстановлением поврежденных зданий города.Как сообщили в городском совете, за время войны коммунальные предприятия провели восстановительные ремонтные работы на 124 крышах зданий Харькова, а также отремонтировали 1216 окон в подъездах.
По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства, больше всего разрушен жилой фонд Индустриального, Киевского, Московского и Шевченковского районов.
Всего с начала войны кровли были повреждены в 609 многоквартирных домах и 5931 окно в 1837 подъездах.